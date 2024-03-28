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Canlı Şişli seçim sonuçları! Şişli'de yerel seçimi Gökhan Yüksel mi Resul Emrah Şahan mı kazanıyor?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 11:26
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Yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Şişli seçim sonuçları da yoğun bir şekilde takip ediliyor. AK Parti'nin adayı Gökhan Yüksel mi yoksa CHP’nin adayı Resul Emrah Şahan mı avantajlı? Pazar akşamı Şişli seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Şişli seçim sonuçları! Şişli'de yerel seçimi Gökhan Yüksel mi Resul Emrah Şahan mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Şişli'deki vatandaşlar da Şişli seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Şişli seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Şişli'de Gökhan Yüksel ve Resul Emrah Şahan’ın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Muammer Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Şişli seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yerel Seçim 2024


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