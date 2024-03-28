Canlı Şişli seçim sonuçları! Şişli'de yerel seçimi Gökhan Yüksel mi Resul Emrah Şahan mı kazanıyor?

Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçim günü Şişli'deki vatandaşlar da Şişli seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Şişli seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Şişli'de Gökhan Yüksel ve Resul Emrah Şahan’ın isimleri önde, seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Muammer Keskin, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Şişli seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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