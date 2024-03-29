CANLI | Sivas seçim sonuçları: Sivas'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Hilmi Bilgin mi CHP'li Tacettin Kepenek mi?

Yerel seçimler için heyecan zirvede. Sivaslılar da sandık başına gitmeye hazır. Sivas sakinleri Hilmi Bilgin'in mi yoksa Tacettin Kepenek'in mi yarışı kazanacağını merak ediyor. Sivas seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

AK PARTİ SİVAS ADAYI HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Sivas Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut başkan AK Partili Hilmi Bilgin. AK Parti, Sivas için Hilmi Bilgin'le 'yola devam' dedi ve Bilgin yeniden aday gösterildi.

Hilmi Bilgin, orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26'ncı Dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, bu sürede TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı. Cumhurbaşkanlığının 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin, yerel seçimlerde Sivas'tan AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan Hilmi Bilgin orta düzeyde İngilizce biliyor.

CHP SİVAS ADAYI TACETTİN KEPENEK KİMDİR?

Bilgin'in CHP'li rakibi ise Tacettin Kepenek oldu.

Kepenek 1964 - Sivas doğumlu, evli, iki çocuk babası ve inşaat mühendisidir. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Lisesi'nden mezun oldu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. İş hayatına Unal İnşaat'ta İnşaat Mühendisi olarak başladı.Eryap A.Ş.'de Civil/Structural Engineer olarak çalıştı. Aralık 1991'de Özbelsan A.Ş.'de Asistan Genel Müdür olarak göreve başladı, burada uzun süre hizmet verdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





