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Canlı Tuzla seçim sonuçları! Tuzlalılar yerel seçim sonuçlarını bekliyor, Eren Ali Bingöl mü Şadi Yazıcı mı kazanacak?

28.03.2024 11:05
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İstanbul seçim sonuçları haftanın en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor, bununla doğru orantılı olarak Tuzla seçim sonuçları da İstanbul'da sonucu merakla beklenen yerler arasında! Uzun süredir Tuzla'da belediye başkanlığı görevini yürüten Şadi Yazıcı mı yoksa CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl mü seçimi kazanacak?

Canlı Tuzla seçim sonuçları! Tuzlalılar yerel seçim sonuçlarını bekliyor, Eren Ali Bingöl mü Şadi Yazıcı mı kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Tuzla seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Tuzla'daki seçim yarışı Şadi Yazıcı ile CHP adayı Eren Ali Bingöl arasında geçecek. Tuzla seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Tuzla seçim sonuçları Mynet'te olacak. Tuzla'da Şadi Yazıcı, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Eren Ali Bingöl ise CHP tarafından Tuzla'da ilk kez aday gösterildi.

MEVCUT BAŞKAN ŞADİ YAZICI

Şadi Yazıcı belediye başkanlığından önce de AK Parti'nin Tuzla kurucu ilçe başkanı olarak siyasete atılmıştı. Şadi Yazıcı, 7 sene boyunca AK Parti'nin Tuzla'daki ilçe başkanlığını yaptı.

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CHP'NİN ADAYI EREN ALİ BİNGÖL

Avukat Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 senesinden beri Tuzla'da yaşayan Eren Ali Bingöl, CHP Tuzla ilçe başkanlığı görevinde de bulundu.

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