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Canlı yayında anlattı herkes şaşırdı: Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP Genel Merkezi'nden kovuldu

17.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü hukukçu Metehan Özkan, canlı yayında bir anket firması sahibinin MHP'ye yaptığı teklifi anlattı. Özkan, "Anket şirketi sahibi ‘bir maddi menfaat karşılığında puanları 2-3 puan artırırım’ dedi. Tabii sert bir tepkiyle karşılaştı özel kalemde ‘Böyle bir şey nasıl teklif ediyorsunuz?’ diye bunu söyledi gitti. 2-3 gün sonra MHP’yi 2-3 puan düşük gösterdi" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında anlattı herkes şaşırdı: Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP Genel Merkezi'nden kovuldu

14 Mayıs seçim sürecinde anket firmalarının büyük bir çoğunluğunun sonuçları doğru tahmin edememesi seçim sonrasında en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan hukukçu Metehan Özkan da seçim sürecinde MHP Genel Merkezi’nde ünlü bir anket şirketi ile yaşanan bir olayı anlattı. Özkan, programda bir anket şirketi sahibinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı teklif hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ANKET ŞİRKETİ SAHİBİ MHP’DEN KOVULDU

Özkan, "Hepinizin tanıdığı ekranlara çıkan bir anketçi var, bir gün geldi, seçime az bir süre var Devlet Bahçeli’yle görüşmek istiyor, Devlet Bey’in de prensibi anketçilerle görüşmez görüşmedi, ‘Bir maddi menfaat karşılığında puanları 2-3 puan artırırım’ dedi. Tabii sert bir tepkiyle karşılaştı özel kalemde ‘Böyle bir şey nasıl teklif ediyorsunuz?’ diye bunu söyledi gitti, 2-3 gün sonra MHP’yi 2-3 puan düşük gösterdi. Ben bizzat oturduğu yerde ofisinde anket hazırlayan kişileri biliyorum." dedi.

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