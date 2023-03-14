Canlı yayında deprem bölgesi için 115 milyar lira yardım toplanmıştı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu ana kadar hesaba yatan toplam parayı açıkladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin AFAD Genel Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:



Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

Ayrıca 261 bin 757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir.

(Deprem bölgesi) 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.

Depremden etkilenen illerimizde üretimi yeniden canlandırmak için illerimizde planladığımız iş yerlerini en kısa sürede tamamlayacağız.

Kahramanmaraş’ta bin 450 iş yeri, Malatya’da 3 bin 595, Osmaniye’de 155, Adıyaman’da 585, Gaziantep’de 300 ve Hatay’da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır.

