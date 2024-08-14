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  4. Canlı yayında dikkat çeken anlar! 'Lakap' atışması... 'Bundan sonra sana bülbül Şaban derim'

Canlı yayında dikkat çeken anlar! 'Lakap' atışması... 'Bundan sonra sana bülbül Şaban derim'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.08.2024 09:41
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Televizyon ekranlarında canlı yayına yansıyan bir diyalog dikkat çekti. Canlı yayında gazeteci Sevilay Yılman ile Şaban Sevinç arasında yaşanan 'bülbül' atışması gündem oldu. O atışma Yılman'ın "Lakabını söyleyebilir miyim Şaban, Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" sözleriyle başladı. Bunun üzerine "Sana da çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar. Ben Saraçhane bülbülü değilim, gazeteciyim" diyen Sevinç'e Yılman "Bundan sonra sana bülbül Şaban derim" diye cevap verdi.

Canlı yayında dikkat çeken anlar! 'Lakap' atışması... 'Bundan sonra sana bülbül Şaban derim'

Ekol TV'deki Kritik Gündem canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. Sevilay Yılman, gazeteci Şaban Sevinç'e "Lakabını söyleyebilir miyim Şaban, kızmazsın değil mi?" diye sordu, Sevinç ise "Yoo niye kızayım" deyince Yılman "Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" dedi.

"SANA DA ÇALIŞMA OFİSİ BÜLBÜLÜ MÜ DİYORLAR?"

Bunun üzerine Sevinç de "Sana da şey mi diyorlar, çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar" şeklinde yanıt verdi. Yılman "Hangi çalışma ofisi?" diye sorunca, Sevinç "Kaç tane çalışma ofisi var?" cevabını verdi. Yılman ise "Bir tane cumhurbaşkanlığı vardır, başka var mı?" dedi. Sevinç ise "Çalışma ofisi diyorum, çalışma ofisi" sözleriyle yanıt verdi.

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Yılman da "Yok, bize de dediler de kızma şimdi yani. Nasıl olsa yazılıyor çiziliyor, ben de söyleyeyim dedim" şeklinde konuştu. Ardından Sevinç "Sen de çalışma ofisi bülbülü müsün maşallah?" dedi.

Bunun üzerine Yılman "Peki ben çalışma ofisi bülbülü olayım, sen de Saraçhane bülbülü ol" deyince Sevinç "Yok ben Saraçhane bülbülü değilim, gazeteciyim." ifadelerini kullandı.

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"SANA BÜLBÜL ŞABAN DERİM"

Yılman ise "Bundan sonra sana bülbül Şaban derim, bak beni sinirlendirme Şaban" şeklinde konuştu.

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saraçhane yayın
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