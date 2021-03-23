Canlı yayında flaş açıklama: Kabinedeki 6-7 bakanın değişmesi bekleniyor

Tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin ağırlıkta olabileceği değerlendiriliyor. Gerçekte kaç bakanlık değişecek ve bu değişim hangi yönde olacak tek isim biliyor, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bugünse konuşulanlar kongreden sonraya kaldığı Kabine değişikliğinin. Ama derin kulislerde ne konuşuluyor. Elbette parti yönetimindeki değişim Kabine'ye de yansıyacak. Parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi sıcak gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin ağırlıkta olacağı belirtiliyor.

"6 YA DA 7 BAKANLIKTA BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR"

Buna karşılık kabinenin de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var. Peki kaç isim değişir? Konuşulanlara göre 6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm - Kültür, Çevre ve Şehircilik, Aile - Çalışma gibi... Bunlar da zamanla ayrılabilir, iş yükü çok fazla oluyor gibi bir takım çekinceler gelmişti gündeme. Bunu da sorguladığımızda görüyoruz ki Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir irade var şu sıralarda. Ama dediğimiz gibi bunlar hep beklenti.

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılacağı ve buralara iki bakanın atanacağı beklentisi yüksek. Neye göre belirlenecek peki bu isimler? AK Parti sık sık kamuoyu yoklamaları yapıyor. Ve bakanların birer karnesi var diyebiliriz. Ve bu süreçte de Cumhurbaşkanı'nın partiden o kamuoyu yoklamalarını ilişkin bilgileri istediği, son 10 gündür de bunların üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bakanların performanslarına da bakarak bir değişim gerçekleştirmesini bekliyoruz.