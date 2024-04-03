Canlı yayında gelen küfürlü yorumu okuyunca çok sinirlendi! Hande Fırat'tan sert tepki: 'Namusuma dil uzatamazsın! Yettiniz artık'

Moderatörlüğünü Gazeteci Hande Fırat'ın yaptığı Gece Görüşü programında, sosyal medyada yapılan bir yorum tansiyonu yükseltti.

KÜFÜRLÜ YORUMU GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİ

Fırat, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine yapılan küfürlü yorumu yorumu görünce çok sinirlendi.

Söz konusu mesajı canlı yayında okuyan Fırat, şu ifadeleri kullandı;

"HADDİNİ BİL"

"Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil.

"NAMUSUMA DİL UZATAMAZSIN"

Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık."







