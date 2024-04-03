Fatih Portakal canlı yayında çileden çıktı! İftar çadırı açılmayınca Şeyma Döğücü'ye ateş püskürdü

İstanbul'da yerel seçimlerin kilit noktalarından biri de Sancaktepe'ydi. İlçe olduğundan bu yana AK Partili belediye tarafından yönetilen Sancaktepe'de adayların her biri iddialıydı. Öyle ki eski başkan Şeyma Döğücü'nün özellikle emeklilere vaadi gündem yaratan görüntülere de yol açtı.

VAATLERİ ÇOK KONUŞULDU

Döğücü, emeklilere market alışverişi için her ay 2 bin TL bütçe içeren 'Sancaktepe Emekli Kart', ev kadınlarına her ay yarım gram altın dağıtma vaatlerinde bulunmuştu.

Emeklilerin kart için adını listeye yazdırmaya gittiği anlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.

İFTAR ÇADIRINDA ÜCRETSİZ YEMEK

Ayrıca Sancaktepe Belediyesi tarafından ramazanın başından bu yana kurulan iftar çadırında halka ücretsiz yemek dağıtılıyordu.

SEÇİM BİTTİ, ÇADIR AÇILMADI

2019'da göreve gelen Döğücü 31 Mart'ta seçimi kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık 24 bin oyla CHP'li rakibi Alper Yeğin'e kaybetti. Seçimin ertesi günü iftar çadırı açılmadı. Sözcü TV'nin haberine göre çadıra gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

FATİH PORTAKAL ÇİLEDEN ÇIKTI: İÇLERİ NE KADAR KÖTÜ YA!

Gazeteci Fatih Portakal da canlı yayında konuyu gündeme getirirken sert çıktı. Şeyma Döğücü'yü sert sözlerle hedef alan Portakal "AK Partili Başkan kazanacağını düşünüyordu. İnsanlara güzel, şirin görünmek için de Sancaktepe'de iftar çadırları falan kurdu. Koltuğu kaybetti, çadırı da kaldırdı" diye konuştu.

Portakal, tepkisini devam ettirirken "Böyle siyasetçilerin de siyaset çöplüğüne atılması gerekiyor. Kimilerinin içleri ne kadar kötü ya. Kötü olduğu için zaten Allah bu şekilde bunlara dersini veriyor" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sancaktepe Belediyesi'nden iftar çadırının seçimin ertesi günü iftar çadırının neden açılmadığına ilişkin açıklama geldi. Haberler.com'a konuşan belediye yetkilileri "seçimi kaybettikleri için çadırı kapattıkları" iddialarını kesin bir dille yalanlarken "İftar çadırında görevli arkadaşlarımız seçim gecesi geç saatlere kadar çalıştı. Dün de idari izinli sayıldıkları için iftar çadırımızı açamadık. Bugün çadırımız açıktır. Bütün ilçe halkını bekleriz" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





