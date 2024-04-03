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  4. 28 Mayıs'ta dans ederek 'kaçma' diyordu, 31 Mart sonrası yine gündemde! Ahsen TV muhabiri Mervenur Yapraklıoğlu'ndan İmamoğlu'na çirkin sözler

28 Mayıs'ta dans ederek 'kaçma' diyordu, 31 Mart sonrası yine gündemde! Ahsen TV muhabiri Mervenur Yapraklıoğlu'ndan İmamoğlu'na çirkin sözler

03.04.2024 12:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından dans ederek "Hazırladın mı bavulları Kemal? Kaçma kaçma" anonsu yapan Ahsen TV muhabiri Mervenur Yapraklıoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından yine gündem oldu. Yeniden seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "'Yüzyılın Yalancıları' ödülüne layık görüldü" ifadelerini kullanan Yapraklıoğlu'nun İmamoğlu'na oy veren seçmenlere yönelik sözleri de tepki çekti.

28 Mayıs'taki seçimlerin ardından "Hazırladın mı bavulları Kemal? Kaçma kaçma" çıkışıyla olay olan Ahsen TV muhabiri ve sunucu Bülent Yapraklıoğlu'nun kızı Mervenur Yapraklıoğlu bu kez de yerel seçimlerin ardından gündem oldu.

31 MART'TAKİ SONUÇLAR SONRASI ÇİRKİN SÖZLER

31 Mart'ta yapılan seçimlerde CHP büyük bir başarı elde ederek yıllar sonra birinci parti olurken, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok belediyeyi de kazanmıştı. Sandıktan çıkan sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mervenur Yapraklıoğlu, seçimi yeniden kazanan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçmenler hakkında hakaretler savurdu.

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"Ekrem İmamoğlu’nun bu başarısını Ahsen TV olarak ödüllendirmeye karar verdik" diyerek sözlerine başlayan Yapraklıoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;

"İMAMOĞLU 'YÜZYILIN YALANCILARI' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ"

"Ekrem İmamoğlu 100 yılda görülmemiş bir başarıya imza attı. Milyonlarca yalan söyledi. Neresinin kesildiğini, neresinin montajlandığını bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu ‘Yüzyılın Yalancıları’ ödülüne layık görüldü.

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Ahsen TV olarak hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Ekrem İmamoğlu, bu da senin hakkınmış. İstanbul seçmeni ise yalancılıkla zirve yapmış, sizin derdiniz de dertlenmemiş, otobüsleri dahi size ittirmiş bu şahsı seçtiğiniz için asıl ödülü size vermek gerekiyor.

"SİZE BATAKLIĞIN İÇİNDE DEBELENMEK YAKIŞIYOR"

Ama unutmamak lazım, her sabah otobüslere gitmeden önce biraz kardiyo çalışın, çünkü size otobüsü itmek yakışıyor, size enkaz yakışıyor, size başaramamak yakışıyor, size çamurların içerisinde, bataklığın içerisinde debelenmek yakışıyor. İstanbul halkı Ekrem'den önce asıl ödül alması gereken sizlersiniz.”

28 MAYIS'TAKİ SEÇİMLERİN ARDINDAN DA GÜNDEM OLMUŞTU

Yapraklıoğlu, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin ardından da gündeme gelmeyi başarmıştı. İkinci tur seçimlerinin sonuçlanmasının ardından sokak röportajı gerçekleştiren Ahsen TV muhabirinin, anonsu olay olmuştu.

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"HAZIRLADIN MI BAVULLARI KEMAL? KAÇMA KAÇMA"

Dans ederek konuşan muhabir, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hazırladın mı bavulları Kemal? Kaçma kaçma biz geliyoruz. Bavullarınızı hazırlamayın bekleyin hepinize tek tek yeteceğiz. 3 kişiden 2'si bavul hazırlıyor. Nereye ya. Daha durun karpuz kesecektik. Erdoğan kazansın biz bu ülkede durmayız. Sanki bu ülkede size çok ihtiyaç var. Faydanız yok zararınız çok"

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