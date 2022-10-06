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Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi! Ebru Baki bir türlü araya giremedi

06.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldıkları canlı yayına araştırmacı Hilmi Daşdemir ve gazeteci Şaban Sevinç'in polemiği damga vurdu. Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısı ve sonrasında yaşananlarla ilgili başlayan tartışmada gerginlik adeta tavan yaptı. Daşdemir ve Sevinç birbirlerine çok sert sözlerle yüklenirken, programın moderatörü Ebru Baki araya girmekte zorlandı.

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi! Ebru Baki bir türlü araya giremedi

Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç kavgası Habertürk canlı yayınına damga vurdu. Gündemdeki önemli konu başlıklarının masaya yatırıldığı programda terör örgütü PKK'nın Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden başlayan tartışmada programın sunucusu Ebru Baki, ili konuğunu da güçlükle sakinleştirebildi.

DAŞDEMİR'DEN SEVİNÇ'E: ŞAŞIRDIM! BEN SİZİ ULUSALCI BİLİYORUM

Hilmi Daşdemir'in, Sevinç'e yönelik kullandığı, "Bir PKK mensubunu bir gazeteci diye onun özgürlüğünü talep etmeyi bir gazeteci olarak nasıl savunursunuz Şaban Bey, gerçekten ben şaşırdım? Ben sizi ulusalcı biliyorum. PKK'lı birinin basın özgürlüğü kapsamında ele alınmasını nereye koyabiliriz?" cümlelerden sonra sözü Sevinç aldı.

SEVİNÇ'TEN ÇOK SERT TEPKİ: BANA DEZENFORMASYON YAPTIN

Sevinç, kendisine yönelik dezenformasyon yapıldığını ileri sürerek, "Sözümü tamamlamadan siz beni 'vay PKK'lı gazeteciyi savunuyorsunuz' durumuna getirdiniz." dedi.

"YALAN BİLGİ CHP'Yİ SUÇLAMAK İÇİN YAYILDI"

Sevinç, sözlerine şöyle devam etti:

"Olay şu: Mersin olayı üzerinden iktidar CHP'ye dezenformasyon uyguladı. Mersin polisevine saldıran PKK'lının benim de eleştirdiğim Veli Ağbaba'nın hazırladığı listedeki terörist olduğu yayınlandı iktidar tarafından. İktidar eliyle yalan bilgi CHP'yi suçlamak için yayıldı."

"CHP'LİLER PKK AĞZIYLA KONUŞUYOR"

Daşdemir ise, "Kılıçdaroğlu'nun PKK'yı referans aldığına yalan mı diyeceğiz? Olanları söylüyorum CHP'nin en önemli aktörleri PKK ağzı ile konuşuyor." cevabını verdi.

Bu sözlerin üzerine iki isim de ses tonunu yükseltmeye başladı.

"CHP'YE LAF SÖYLEMEK KOLAY, AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRİN"

Sevinç, Daşdemir'i demagoji yapmakla suçlarlayarak, "PKK'nın PKK olduğunu sizden öğrenecek değiliz. CHP ile PKK'yı aynı kefeye koymak çocukça bir şeydir. Ne demek yani. Ayıp ediyorsunuz. CHP'ye laf söylemek kolay. AK Parti'yi eleştirin." diye konuştu.

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