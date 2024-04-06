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Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.04.2024 09:41
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Geçtiğimiz günlerde AK Partili bir koordinatörle 'araba istedin' tartışması yaşayan sosyal medya trolü Mert Armağan'ın canlı yayınında skandal anlar yaşandı. Programa konuk olarak katılan Nevzat Kaya adlı kişi açık açık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti. Tepki çeken sözlerin ardından Mert Armağan'dan açıklama geldi.

Sosyal medya, Mert Armağan'ın Youtube kanalındaki skandal sözleri konuşuyor. Programa katılan Nevzat Kaya adında bir kişi geçtiğimiz günlerde yeniden İBB Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti.

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Kaya, Armağan'ın programında,"Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı. Dinleyenlerin kanını donduran sözler sosyal medyada da tepki çekti.

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ÖZÜR DİLEDİ YAYINI KALDIRDI

İnfial yaratan görüntülerin ardından Mert Armağan'dan özür geldi ve söz konusu yayını kaldırdı.

Armağan'ın açıklamaları şu şekilide;

“Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu’nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider.

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Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum.”

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