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Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı! Öz oğlunu öldürüp evinin bahçesine gömmüş

26.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programında canlı yayında yapılan cinayet itirafı herkesin kanını dondurdu. Öldürülen kişinin annesi canlı yayında öz oğlunun babası tarafından öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğünü itiraf etti. Annenin söyledikleri stüdyoda büyük şaşkınlık oluşturdu. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Canlı yayında kan donduran cinayet itirafı! Öz oğlunu öldürüp evinin bahçesine gömmüş

Fulya ile Umudun Olsun programında dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Programa katılan M. A. Ç. ağabeyini öldürmek iddiasıyla 20 yıl hapis cezası aldığını söylerken, ’’Ben masum’’ dedi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini ve öz oğlunu kocasının öldürüp bahçeye gömdüğünü ve suçu aile kararıyla M. A.’nın üzerine attıklarını itiraf etti. Yaşanan bu olaylar stüdyoda büyük şaşkınlık oluşturdu.

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M. A. Ç.’nin iddiasına göre, 22 yıl önce Hatay Dörtyol’daki evlerinde yaşanan tartışma sonucu babası H. Ç., öz oğlu G.Ç.’yi silahla öldürdü ve bahçede kazdığı çukura gömdü. Ardından aile tam 14 yıl bahçede bir cesetle yaşadı, ta ki aile içerisinde miras kavgaları başlayana kadar.

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Yayına katılan M. A. Ç’nin iddiasına göre, aile meclisi bir karar aldı ve suçu kendi üstüne yıktı. Programda yaşananlar ise şaşkınlık vericiydi. M. A. Ç.’nin ağabeyi de kardeşini doğruladı, ancak ona üzülmediğini söyledi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini tüm eşinin işlediği cinayeti oğlunun üzerine yıktığını itiraf etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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