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Canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Cemal Enginyurt'tan özür videosu: Çok büyük bir strese girdim

08.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Yayın reklama gittikten sonra Enginyurt'un koruması Şimşek'i darp etmişti. Tepki çeken olayın ardından Cemal Enginyurt "Büyük bir strese girdim" diyerek özür videosu yayınlandı.

Cumartesi gecesi TV100'de yayınlanan Gündeme Dair programında tartışmanın alevlenmesi üzerine Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Araya diğer konukların girdiği program hızlıca reklam arasına gitmişti. Reklam dönüşü programın moderatörü Pınar Işık Ardor çirkin olayların yaşandığını ve Şimşek'in, Enginyurt'un korumaları tarafından darp edildiğini söylemişti.

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ENGİNYURT'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Olayın yaşanmasının ardından Enginyurt ve korumasına tepki gösterildi. Enginyurt da bugün sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili bir özür videosu yayınladı. Enginyurt'un, "Latif Şimşek'in ithamlarından dolayı strese girdim ve istenmeyen bir davranışla tepki gösterdim." ifadeleri ise dikkat çekti.

Enginyurt özür videosunda şu ifadeleri kullandı;

“6 Ağustos 2022 Cumartesi gecesi katıldığım TV100 programında "KPSS sorularının çalınması, son günlerde cemevlerine düzenlenen saldırıların ve Balıklı Rum Hastanesi yangınının, 6’lı masa ve FETÖ terör örgütü tarafından organize edildiği” gibi ağır, tahrik edici beyan, ima ve iftiralara ilaveten, son olarak "Polis ve Devlet düşmanı" suçlamaları karşısında, milletvekili ve taşıdığım siyasi sorumluluğun gereği olarak, göstermem gereken dikkat, özen ve itidal dışı davranışta bulundum. Latif Şimşek'in 'polis ve devlet düşmanı' demesi beni çok üzdü, çok büyük bir strese girdim. İstenmeyen bir davranışla kendisine tepki gösterdim.

Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunca bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne gayri resmi bir korumam bulunmaktadır. Bu istenmeyen görüntüler sebebiyle, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt demokrat parti

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