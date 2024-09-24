Canlı yayında neredeyse ilan etti! Çok konuşulacak sözler: Yasak gelirse Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası verdi.

GÖZLER CHP VE İMAMOĞLU'NDA

İmamoğlu hakkında verilen söz konusu cezanın kesinleşmesi için gözler ise İstinaf Mahkemesi'nin kararına çevrilikren, olası bir 'siyasi yasak' kararı sonrası herkes CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağını merak etmeye başladı.

İMAMOĞLU REST ÇEKMİŞTİ: "MİLLET AYAĞA KALKAR"

Kararın bir an önce verilmesi gerektiğine değinen İmamoğlu, davanın demokrasiyi ve Cumhuriyeti zedelediğini de söyledi. Her şeye rağmen adalete güvendiğini belirten İmamoğlu "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider." demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'nun sözlerine destek vermişti.

CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Gazeteci Altan Sancar, CHP'nin olumsuz bir mahkeme kararı sonrası izleyeceği yol haritasına dair dikkat çeken bir kulis bilgisini başladı.

Sancar, İstinaf'tan gelecek bir 'siyasi yasak' kararı sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu açıklayacağını iddia etti.

"YASAK GELİRSE İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI"

Sancar, Sözcü TV'deki canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Ben size çok iddialı bir bilgi vereyim. Yayın arasında da görüşüp, teyidini aldığım da bir bilgidir. CHP yönetimi, olur da İstinaf'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası onaylanacak şekilde bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun adaylığına açıklamaya çok yakın.

Bu çok net olarak bir tavır. İstinaf'tan böyle bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kamuoyuna bugünden itibaren ilan edilir.

Bu görüş, parti içerisinde şu an için ciddi bir görüş haline gelmiştir."