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  4. Canlı yayında saniye saniye cinayet! Stüdyoya böyle girmişler

Canlı yayında saniye saniye cinayet! Stüdyoya böyle girmişler

05.11.2023 21:06 | Son Güncelleme:
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Filipinlerde bir radyo programcısı, canlı yayında olduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Kan donduran olay saniye saniye kaydedildi.

Canlı yayında saniye saniye cinayet! Stüdyoya böyle girmişler

Dj Johnny Walker olarak tanınan radyo programcısı Juan Jumalon, sosyal medyada canlı yayında olduğu sırada stüdyo odasına giren kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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SANİYE SANİYE CİNAYET

Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın "önemli bir şeyi yayında duyurmak" için Jumalon’un yayın yaptığı stüdyoya girmek için izin istediği belirtildi.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, saldırının Jumalon’un aynı zamanda radyo istasyonu olarak da kullandığı evinde düzenlendiğini açıkladı.

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Jumalon’un öldürülmesini kınayarak, "faillerin hızla adalet önüne çıkarılması için kapsamlı bir soruşturma" yürütülmesi talimatını verdiğini belirtti.

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Polis tarafından yapılan açıklamada, Jumalon’un hayatına yönelik herhangi bir tehdit için daha önce ihbar yapılmadığı ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Filipinler

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