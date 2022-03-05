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Canlı yayında şoke eden suçlamalar: Aldatma iddiaları sonrası...

05.03.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde kaybolan kızının cesedi 22 Şubat 2019 günü amcasının bahçesinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan kadın, katıldığı televizyon programında canlı yayında kızının katilinin amcası ve eşinin olduğunu iddia etti.

Canlı yayında şoke eden suçlamalar: Aldatma iddiaları sonrası...

17 yaşındaki S.A, 31 Mayıs 2017 tarihinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolmuş, cesedi ise 22 Şubat 2019 günü amcası A.A’nın bahçesinin hemen yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuştu.

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KIZIN AMCASINI VE EŞİNİ SUÇLADI

Canlı yayınlanan televizyon programına katılan anne A.A., kızı S.A.'nın 31 Mayıs günü en son yengesi H.A’nın evine gittiğini, kızını katili olarak amcası A.A ve eşi H.A olduğunu iddia etti. Yenge H.A. ise ‘o günü’ programa katılarak S.A ‘eve geldi ama kalmadan gitti’ sözleriyle açıkladı.

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ALDATMA İDDİALARI

İddialara göre, bir çocuk annesi S.A dini nikahlı eşini, evli ve 3 çocuklu başka bir adamla aldatıyordu. Yine iddialara göre, amca A.A. durumdan rahatsız olduğu ve yeğeni S.A'dan ilişkiyi bitirmesini istemişti. Anne A.A.’ya göre ise cinayetin nedeni bu gerekçe olabilir şeklinde açıklamada bulundu.

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Amca A.A.'nın evine çok yakın olan kuyunun üzeri büyük bir taş ile kapalı olduğu da ekranlara taşındı. Programda katil ya da katillerin S.A’nın cansız bedenini üzeri kapalı olan kuyuya nasıl attığına yanıt arandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet canlı yayın Hatay
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