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Canlı yayında yumruk yemişti! Rus yanlısı milletvekili Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı

05.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce Putin'i savunduğu için katıldığı canlı yayında yumruk yiyen Ukraynalı milletvekili, Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı. Sufriç'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Rus yanlılığıyla tanınan Ukraynalı milletvekili Nestor Sufriç, casusluk yaparken yakalandı. Daha önce Putin'in işgalini savunması nedeniyle canlı yayında yumruk yiyen Sufriç'in fotoğrafları paylaşıldı.

NESTOR SUFRİÇ GÖZALTINA ALINDI

Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZLERİ BANTLA KAPATILDI

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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ÜSTÜNDEN 2 TÜFEK 3 TABANCA ÇIKTI

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasasportlar çıktığı belirtildi.

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CANLI YAYINDA YUMRUK YEMİŞTİ

Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle yerinden kalkarak bir anda Sufriç'e yumruk atmıştı.

yumruk

Gazetecinin saldırısının ardından ikili arasında arbede yaşanmış, stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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