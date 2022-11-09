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Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tepkilere neden olmuştu; Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

09.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü katıldığı canlı yayın programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadelerini kullandıktan sonra ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi.

Canlı yayındaki 'ekmek' sözleri tepkilere neden olmuştu; Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk kanalında canlı yayın bağlantısında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Kolivar'ın "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" sözleri ve programda yaşananlar sosyal medyanın gündemine de yansımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

(AA)

Cihan Kolivar gözaltına alındı Cihan Kolivar gözaltına alındı


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Gözaltı ekmek

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