Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği binanın yakınında şüpheli paket! Yolcu bagajı çıktı...

Festival yerindeki bir polis memuru AA muhabirine, alanın yakınında bulunan şüpheli paketin bir turistin bagajı çıktığını doğruladı.

Fransa yerel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, festivalin ana binası olan Palais Des Festivals Et Congres yakınlarında bulunan şüpheli koli nedeniyle polisler, 13.30 sularında olay yerine intikal etti.

YOLCU BAGAJI ÇIKTI

Polis müdahalesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Şüpheli paketin bir turistin unuttuğu yolcu bagajı olduğu anlaşıldı.

21 FİLM, ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞIYOR

16 Mayıs'ta başlayan 76. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festivalde, 21 film Altın Palmiye ödülü için yarışıyor.

FESTİVAL BÖLGESİNDE GÖSTERİ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Alpes-Maritimes Valiliği, Cannes Film Festivali süresince 120 bin kişinin kente gelmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

Valilik, 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin gerçekleştiği bölgede gösteri düzenlenmesine yasak getirmişti. (AA)

