HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği binanın yakınında şüpheli paket! Yolcu bagajı çıktı...

Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği binanın yakınında şüpheli paket! Yolcu bagajı çıktı...

19.05.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da 76. Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği ana binanın yakınında bulunan şüpheli paketin yolcu bagajı olduğu ortayı çıktı.

Cannes Film Festivali'nin düzenlendiği binanın yakınında şüpheli paket! Yolcu bagajı çıktı...

Festival yerindeki bir polis memuru AA muhabirine, alanın yakınında bulunan şüpheli paketin bir turistin bagajı çıktığını doğruladı.

Fransa yerel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, festivalin ana binası olan Palais Des Festivals Et Congres yakınlarında bulunan şüpheli koli nedeniyle polisler, 13.30 sularında olay yerine intikal etti.

YOLCU BAGAJI ÇIKTI

Polis müdahalesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Şüpheli paketin bir turistin unuttuğu yolcu bagajı olduğu anlaşıldı.

21 FİLM, ALTIN PALMİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞIYOR

16 Mayıs'ta başlayan 76. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festivalde, 21 film Altın Palmiye ödülü için yarışıyor.

FESTİVAL BÖLGESİNDE GÖSTERİ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Alpes-Maritimes Valiliği, Cannes Film Festivali süresince 120 bin kişinin kente gelmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

Valilik, 16 Mayıs'tan 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar festivalin gerçekleştiği bölgede gösteri düzenlenmesine yasak getirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik G7 Zirvesi başladı! Teyakkuza geçtilerKritik G7 Zirvesi başladı! Teyakkuza geçtiler
YSK duyurdu! Seçimle ilgili flaş karar: Tüm seçmenlere...YSK duyurdu! Seçimle ilgili flaş karar: Tüm seçmenlere...
'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Fransa Cannes Film Festivali cannes

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

İlk kez canlı yayında açıkladı! 14 Mayıs gecesi...

İlk kez canlı yayında açıkladı! 14 Mayıs gecesi...

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.