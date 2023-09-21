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  4. Cansız bedeni bulunmuştu... Lise öğrencisi Fevzettin Ay'ın ölmeden önceki ses kaydı herkesi ağlattı: "Babam beni hiç öpmedi! Hakkını helal etsin"

Cansız bedeni bulunmuştu... Lise öğrencisi Fevzettin Ay'ın ölmeden önceki ses kaydı herkesi ağlattı: "Babam beni hiç öpmedi! Hakkını helal etsin"

21.09.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Fevzettin Ay’ın intihar ettiği ortaya çıktı. 9. sınıf öğrencisi Ay'ın bulunan telefonunu inceleyen ekipler ses kaydına ulaştı. Ay’ın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik istediği ve "Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Cansız bedeni bulunmuştu... Lise öğrencisi Fevzettin Ay'ın ölmeden önceki ses kaydı herkesi ağlattı: "Babam beni hiç öpmedi! Hakkını helal etsin"

Şanlıurfa'daki Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen Ay'ın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu.

SULAMA KANALI KENARINDA TELEFONU BULUNDU

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında Ay’ın telefon ve cüzdanını buldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fevzettin Ay’ın kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda Fevzettin Ay’ın cenazesine ulaşıldı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SES KAYDI YAPIP HELALLİK İSTEMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin Ay’ın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti.

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"HİÇBİR ZAMAN BABAM BENİ ÖPMEDİ. HAKKINI HELAL ETSİN"

Ay’ın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek “Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah’a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil” dediği belirlendi.

Fevzettin Ay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

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(DHA)

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İntihar Şanlıurfa liseli

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