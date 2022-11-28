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  4. Cansız bedeni köpek dişi izleriyle doluydu! Denizde pitbull dehşetinde 'rıza' ve 'kışkırtma' detayı: Boğularak mı öldü yoksa saldırıdan mı?

Cansız bedeni köpek dişi izleriyle doluydu! Denizde pitbull dehşetinde 'rıza' ve 'kışkırtma' detayı: Boğularak mı öldü yoksa saldırıdan mı?

28.11.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesinde Oğuzhan Doğan (28), arkadaşlarıyla denize gitmiş, arkadaşının pitbull cinsi köpeği suya atlayıp Doğan'a yüzerken saldırmıştı. Doğan bir süre sonra gözden kaybolurken pitbull'un sahibi arkadaşı, köpeğini kıyıya çıkarıp arkadaşını suda bırakarak kayıplara karıştı. Dalgıçların sudan cansız bedenini çıkardığı Doğan'ın vücudu köpek diş izleriyle doluydu. Doğan'ın ölümünün boğulmadan mı yoksa köpek saldırısından mı olduğuna dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Cansız bedeni köpek dişi izleriyle doluydu! Denizde pitbull dehşetinde 'rıza' ve 'kışkırtma' detayı: Boğularak mı öldü yoksa saldırıdan mı?

Yüzdüğü sırada arkadaşının pitbull'unun saldırısının ardından boğulan Oğuzhan Doğan'ın dramında yeni gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Doğan'ın köpeğin saldırısı nedeniyle yaşamını yitirip yitirmediği de merak edilenler arasındaydı. Soruşturma kapsamında 'kışkırtma' ve 'rıza' detayları dikkat çekerken takipsizlik kararı verildi. İşte akılalmaz olayın tüm ayrıntıları...

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ISIRAN KÖPEĞİNİ SUDAN ÇIKARIP KAÇTI

Olay, 20 Ağustos 2021 tarihinde Pendik sahilde meydana geldi. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre, Oğuzhan Doğan, denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Y. K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu.

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VÜCUDU DİŞ İZLERİYLE DOLUYDU

Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.

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YARALANMALAR ÖLÜMCÜL DEĞİL

Şüpheli olarak değerlendirilen boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Oğuzhan Doğan’ın ölümünün ‘suda boğulma’ sonucunda gerçekleştiği ve vücutta bulunan yaralanmaların ölümcül nitelikte olmadığı belirtildi. 

avdass

YASAK IRK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL

Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan’ın olay tarihinden daha önce de birkaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan’ın denize köpekle birlikte kendi rızasıyla girdiği aktarıldı.

Denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi.

Olay sırasında Oğuzhan Doğan ve köpeğin yalnız olarak yüzdüğü, köpeğin kontrolsüz olarak salınmadığı ve Oğuzhan Doğan’ın rızası ile köpekle birlikte denize girdiği kaydedildi.

Pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

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Pitbull

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