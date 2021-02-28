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  4. Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

28.02.2021 20:53 | Son Güncelleme:
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Cansız bedeni motorundan 1 km uzakta bulunmuştu! Moto kuryenin ölümünde yeni gelişme

Denizli’de çarptığı moto kuryeyi 1 kilometre sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, aracın bulunmasının ardından avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Denizli’de gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan moto kurye ara sokakta ölü bulundu.

Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

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AVUKATI İLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. (İHA)


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trafik kazası Denizli

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