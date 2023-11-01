Cansız bedeninin yanında onlar vardı... 20 yaşındaki tıbbi sekreter genç kız evinde ölü bulundu! Korkunç ihtimal

Korkunç olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümünde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş’tan (20) haber alamayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca hayatından endişe edip polise haber verdiler. Eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

YANINDA İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Aleyna Bektaş’ın yanında ilaç kutuları bulundu.

'İNTİHAR' İHTİMALİ

Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





