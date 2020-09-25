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Maskesini düzgün takması konusunda uyarınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'teki Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini düzgün takmayan kişi, kendisini uyaran sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Maskesini düzgün takması konusunda uyarınca...

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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İHA

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