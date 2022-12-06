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Capacity AVM çalışma saatleri nedir? Capacity AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 senesinde açılan Capacity Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yakası’na bağlı Bakırköy ilçesinde yer alır. Kendine has mimarisi ve farklı çizgisiyle dikkat çeken alışveriş merkezi içerisinde ev tekstilinden ayakkabıya, giyimden çantaya, kozmetikten oyuncağa, yeme içme mekânlarından aksesuara kadar birçok farklı ürün sunan mağaza hizmet verir. Bakırköy’ün en gözde alışveriş merkezi hâline gelen Capacity AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Capacity AVM çalışma saatleri nedir? Capacity AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Capacity Alışveriş Merkezi, senede yaklaşık 22 milyon misafiri ağırlar. Bünyesinde 200’den fazla seçkin mağaza barındırır. Farklı ışık ve müzik showlarına sahip fıskiyeli süs havuzu ile öne çıkan AVM, gelen misafirlerine unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunar. AVM’nin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynı iken AVM içerisindeki mağazaların mesai saatlerinde farklılık olabilir. Peki, Capacity AVM hangi günler açık?

Capacity AVM çalışma saatleri nedir?

Capacity Alışveriş Merkezi, ulaşım kolaylığı ile de öne çıkar. Ulaşım için resmî web sitesini ziyaret edebilir ve adres bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Haftanın her günü hizmet veren Capacity AVM çalışma saatleri çoğunlukla sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların açılış ve kapanış saatleri AVM’den bağımsız olarak değişik gösterebilir. Ayrıca bazı yeme içme noktaları gece saat 02.00’a kadar açıktır. Hangi restoranların açık olduğunu öğrenmek için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Capacity AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezi içerisinde son teknolojiye sahip toplam dokuz sinema salonu bulunur. Gösterimde olan filmlerin hangileri olduğunu öğrenmek için yine resmî web sitesine giriş yapabilirsiniz. Birbirinden farklı etkinlikleri ile dikkat çeken Capacity AVM açılış saati sabah 10.00’dur. Ancak alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaların mesaiye başlama saatleri AVM’nin açılış saati ile aynı olmayabilir. AVM öğle saatlerinde de açıktır.

Capacity AVM saat kaçta kapanıyor?

Capacity AVM kapanış saati genellikle gece 22.00’dır. AVM içerisinde yer alan mağazaların kapanma saati ise mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir. Güvenli ve rahat bir alışveriş ortamı sunan alışveriş merkezinin hem ios hem de android telefonlar için mobil uygulaması mevcuttur. Bu uygulamaları resmî web sitesinden telefonunuza indirerek markaların kampanyalarından ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

Capacity AVM hafta sonu açık mı?

Capacity AVM, Bakırköy’ün en büyük alışveriş merkezi olma özelliğine sahiptir. Haftanın her günü Capacity AVM çalışma saatleri arasında kapıları alışveriş tutkunlarına açıktır. Capacity AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içindeki çalışma saatleri ile aynıdır. Alışveriş merkezi içerisinde hizmet sunan mağazaların hafta sonu açılış ve kapanış saatlerinde farklılık olabilir. Capacity AVM hafta sonu çalışma saatleri ise çoğunlukla aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Capacity Alışveriş Merkezi Ramazan ve Kurban Bayramı’nın ilk gününde çoğulukla saat 13.00’da hizmet vermeye başlar. Diğer bayram günleri ve resmî tatillerde ise mesai saatleri aynıdır. AVM içerisindeki mağazaların dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerindeki açılış ve kapanış saatleri ise değişiklik gösterebilir.

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