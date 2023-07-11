'Çare afet dirençli kentler...' Karadeniz'deki sel ve heyelanlar sonrası Naci Görür çağrıda bulundu: Afet Bakanlığı kurulmalı!

Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar bölgede sel ve heyelanlara yol açtı. Birçok kentte yollar göle dönerken bazı evler de sular altında kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yerlerde ekiplerin çalışmaları sürerken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yetkililere çağrıda bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN AFET BAKANLIĞI ÇAĞRISI

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir.

"ÇARE AFET DİRENÇLİ KENTLER"

Çare afet dirençli kentlerdir (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır.

Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.”



