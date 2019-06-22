"Carmina Burana"ya Konya'da büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı sahne kantatını Konyalı müzikseverlerle buluşturdu.

Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen konseri, 2 bini aşkın müziksever izledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilen orkestrada, koro repertuvarının en ünlü eseri Carmina Burana dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Korosunu, Şef Burak Onur Erdem'in hazırladığı eserin solistleri ise soprano Görkem Ezgi Yıldırım, kontrtenor Kaan Buldular ve bariton Faik Mansuroğlu oldu. Solistlerin sahnedeki 165 kişilik kadro ile seslendirdiği görkemli eser izleyicilerden büyük alkış aldı.

2 bin 200 koltuk kapasiteli Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser için satışa çıkarılan biletlerin dakikalar içinde tükenmesi sonucu ise bugün için tek seferlik planlanan konserin yarın akşam da aynı salonda tekrarlanacağı öğrenildi.

