KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bebeklerde kalp hastalığı tanısı giderek yaygınlaşıyor

Bebeklerde kalp hastalığı tanısı giderek yaygınlaşıyor

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alan kalp hastalıkları yeni doğanlarda ve bebeklerde de daha fazla tanı alıyor. Günümüzde yaklaşık her 100 bebekten biri doğuştan kalp hastalığıyla dünyaya geliyor. Anne ve babaların sıkı takibi ile gerekli kontrollerin yapılması riskini önlüyor.

Bebeklerde kalp hastalığı tanısı giderek yaygınlaşıyor

Gelişen tanı, tedavi ve izlem metodları sayesinde gebelikte ve doğar doğmaz kalp hastalığına doğru tanı ve yaklaşım imkanı artıyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan, ülkemizde doğuştan kalp hastalıklarının dünya genelindekine benzer sıklıkta görüldüğünü belirterek “Genetik faktörler, gebelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar, sigara, ilaç kullanımı, gebelikte maruz kalınan toksik maddeler ve annenin kronik hastalıkları doğuştan kalp hastalığına neden olabilecek faktörler arasında yer alır. Hastalık bazen hafiftir, hemen bulgu vermez ve çocuk büyüyünce belirtiler ortaya çıkabilir. Bazen de doğar doğmaz belirtiler gösterir. Bu nedenle özellikle yeni doğanlarda yani doğduktan sonraki ilk 4 hafta içinde ve bebeklerde kalp ve damar hastalıklarına karşı ailelerin çok dikkatli olmaları gerekir” dedi.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan, yeni doğanlarda ve bebeklerde kalp hastalıklarına işaret eden belirtileri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Yeni doğan ve bebeklerde kalp hastalıkları belirtileri ise şu şekilde özetlendi.

MORARMA

Morarma, vücudun düşük oksijenli kan ile beslendiğini gösterir. Dilde, ağız içinde, dudaklarda ve tırnaklarda mor renk değişikliğinin görülmesi kalp hastalığına işaret edebilir. Morarma bebek ağladığında belirginleşebileceği gibi sürekli ve ağlamazken de olabilir. Ancak bu morarmayı bebek üşüdüğünde dudaklarında ve tırnaklarında izlenen morarmadan ayırt etmek gerekir. Burada genellikle ayırt edici olan, dilde ve ağız içinde morluk olmasıdır ve bu durumun üşümekten değil, kalp hastalığından olma ihtimali yüksektir.

HIZLI NEFES ALIP VERME

Morarma dışında bebeğin hızlı nefes alıp vermesi kalp hastalığına işaret edebilir. Nefesinin sıklığı uykuda veya sakinken daha iyi fark edilebildiği için ebeveynlerin bebeklerini uyurken gözlemlemeleri, olağandışı bir durumda mutlaka çocuk kardiyoloğuna başvurmaları önemlidir.

AŞIRI TERLEME

Yeni doğanlarda ve bebeklerde doğuştan kalp hastalığının önemli olduğuna işaret eden belirtilerden biri de aşırı terlemedir. Ortamın ısısı normal olmasına rağmen, yenidoğanın ve bebeğin anneyi veya biberonu emerken terlemesi; yorularak emmeyi yarıda bırakması, bu nedenle tam doyamadığı için uykusuz kalması ve huzursuz olması, yeterince kilo alamaması, sık hastalanması (özellikle zatürre veya bronşit geçirmesi) kalp hastalığı için önemli belirtiler olabilir. Bu bulgulardan biri veya birkaçı varsa bebeğin bir çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gerekir.

TEDAVİDE ZAMAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Doğuştan kalp hastalıklarının çoğunun tedavisinin ameliyatla yapıldığını ve zaman kaybedilmemesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan “Genellikle düzeltici ameliyatların mümkün olan en erken zamanda yapılması tercih edilir. Fakat bazı karmaşık hastalıklar aşamalı operasyonlar gerektirir. Kritik hastalıklarda zaman çok önemlidir ve doğumdan sonra kısa sürede müdahale edilmezse hasta kaybedilebilir. Bu durumda yapılacak müdahaleyi hızla planlamak ve işleme kadar geçen sürede bebeği en iyi koşulda tutmak için bebeğin doğmadan önce tanı almış olması zaman kazandırır. Erken yenidoğan döneminde kateter yöntemiyle yapılan bazı balon/stent girişimleri de bebeği sonraki aşamalara hazırlar. Bazı kalp hastalıklarında ise tedavi ameliyata gerek olmadan kateter yöntemiyle uygulanabilir” diye konuştu.

Bebeğinde uyku sorunu olan anneler endişelenmeyin! Bu taktikler ile bebeğinizi birkaç saniyede uyutmak mümkünBebeğinde uyku sorunu olan anneler endişelenmeyin! Bu taktikler ile bebeğinizi birkaç saniyede uyutmak mümkün


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Bebeklerde süt alerjilerine dikkatBebeklerde süt alerjilerine dikkat
Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!Ayın konumu kişiliğimizi belirliyormuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

23 Nisan'da burcunuz neler söylüyor?

23 Nisan'da burcunuz neler söylüyor?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

19 - 25 Nisan haftalık burç yorumları

19 - 25 Nisan haftalık burç yorumları

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Kore'nin çılgın güzellik aletleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.