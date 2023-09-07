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Çarpıcı iddia: 'Apple, her gün milyonlarca dolar harcıyor, nedeni ise...'

07.09.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, kendi yapay zekasını geliştirmek için kesenin ağzını açmış olabilir. Çünkü ABD'li teknoloji devinin yapay zeka geliştirme bütçesini artırarak araştırma ve geliştirme için her gün milyonlarca dolar harcadığı iddia edildi. Öte yandan Apple'ın, Ajax GPT olarak adlandırılan gelişmiş dil modelinin OpenAI'nin GPT 3.5'inden daha iyi olduğunu düşündüğü öne sürülüyor.

Çarpıcı iddia: 'Apple, her gün milyonlarca dolar harcıyor, nedeni ise...'

Apple'ın yapay zekasının çıkıp çıkmayacağını ya da tam olarak ne zaman çıkacağını kesin olarak söylemek şu an için mümkün değil, ancak bu konuyla ilgili iddialar uzun bir zamandır gündemi meşgul ediyor. Son zamanlarda Apple'ın ChatGPT'ye bir rakip çıkartabileceği dedikoduları yayılmaya başlarken, şirketten ileriye dönük resmi bir açıklama ise gelmedi. Ancak tüm bunlara rağmen Apple CEO'su Tim Cook üretken yapay zekanın "çok ilginç" olduğunu söyleyerek Apple imzalı bir üretken yapay zeka iddialarının gündemde kalmasını sağlamayı başardı. Şimdi ise her zaman olduğu gibi bu konuyla ilgili yeni iddialar geldi ve bunlar oldukça dikkat çekici...

İDDİA: HER GÜN MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR! AĞIRLIK VERDİĞİ KONU İSE...

Apple Insider'ın haberine göre; Apple, yapay zeka geliştirme bütçesini artırarak Siri için sohbet robotu özellikleri geliştirmeye ağırlık verdi. Ayrıca, iddialara göre şirket araştırma ve geliştirme için (Ar-Ge) her gün milyonlarca dolar harcıyor.

4 yıl önce Apple'ın yapay zeka başkanı John Giannandrea'nın ChatGPT gibi üretken yapay zeka sohbet robotlarının temeli olan büyük dil modelleri (LLM'ler) üzerinde çalışmak üzere bir ekip kurduğu söyleniyor.

siri

DİYALOĞA DAYALI YAPAY ZEKA EKİBİ İDDİASI VAR: YALNIZCA 16 ÜYESİ OLMASINA RAĞMEN...

Öte yandan, Apple'ın diyaloğa dayalı yapay zeka ekibine "Foundational Models (Temel Modeller) ekibi" denildiği, ekibin ise daha önce 15 yıl boyunca Google'da çalışmış olan Ruoming Pang tarafından yönetildiği öne sürülüyor. Ekibin önemli bir bütçesinin olduğu ve günlük milyonlarca dolar kullanarak gelişmiş LLM'leri eğittiği iddia ediliyor.

Yalnızca 16 üyesi olmasına rağmen, kaydettikleri ilerlemelerin, benzer bir LLM'yi eğitmek için 100 milyon dolardan fazla para harcayan OpenAI'ınkilerle yarıştığı söyleniyor.

"EN AZ İKİ EKİP DAHA..."

The Information'ın iddiasına göre, Apple'da en az iki ekip daha dil ve görüntü modelleri üzerinde çalışıyor. İddiaya göre, gruplardan biri görüntü, video ve 3D sahneler üreten Görsel Zeka'ya odaklanırken, diğeri metin, görüntü ve videoları işleyebilen çok modlu yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Bir başka iddiaya göre ise Apple'ın şu andaki planı LLM'leri sesli asistanı Siri'ye entegre etmek. Bunun, Google'ın sesli asistanını geliştirme çabalarına benzer şekilde, kullanıcıların doğal dil kullanarak karmaşık görevleri otomatikleştirmesine olanak tanıyacağı söyleniyor.

Apple'ın Ajax GPT olarak adlandırılan gelişmiş dil modelinin OpenAI'nin GPT 3.5'inden daha iyi olduğuna inandığı da iddialar arasında.

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Apple yapay zeka

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