Çarpıcı iddia: Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili istifa tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin 'istifa' ısrarı sürerken, dün Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ALS-MNH Derneği tarafından düzenlenen,"Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

Yıldırım'ın bu açıklamaları 'İstifa mı edecek?' sorularını yeniden gündeme getirirken, Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor. Bir kesim bu sözlerin 'istifa edecek' anlamına geldiğini savunurken, diğer bir kesimde bu ifadelerin 'İstanbul seçimini kazanacağından emin' olarak yorumlanması gerektiğini ve Yıldırım'ın seçildikten sonra istifa edeceğini iddia ediyor.

Aydınlık gazetesi yazarlarından İsmet Özçelik de bugünkü köşe yazısında 'istifa' iddialarına destek vererek "Binali Yıldırım istifa edecek" diye yazdı.