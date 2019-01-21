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Çarpıcı iddia: Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları gündem yarattı. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edildiği ve Yıldırım'ın istifa edeceği konuşuluyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la ilgili istifa tartışmaları devam ediyor. Muhalefetin 'istifa' ısrarı sürerken, dün Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ALS-MNH Derneği tarafından düzenlenen,"Yaşatmak için Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "ALS ve sebebi bilinmeyen hastalıklar için mecliste komisyon oluşturacağım. Meclis başkanlığı görevimdeki son işim belki de bu olacak" dedi.

Yıldırım'ın bu açıklamaları 'İstifa mı edecek?' sorularını yeniden gündeme getirirken, Ankara kulislerinde iki iddia konuşuluyor. Bir kesim bu sözlerin 'istifa edecek' anlamına geldiğini savunurken, diğer bir kesimde bu ifadelerin 'İstanbul seçimini kazanacağından emin' olarak yorumlanması gerektiğini ve Yıldırım'ın seçildikten sonra istifa edeceğini iddia ediyor.

Aydınlık gazetesi yazarlarından İsmet Özçelik de bugünkü köşe yazısında 'istifa' iddialarına destek vererek "Binali Yıldırım istifa edecek" diye yazdı.

Özçelik yazısında şu ifadelere yer verdi;

Binali Yıldırım’ın istifa etmemesi AKP içinde de tartışma yarattı.

Erdoğan, "istifaya gerek yok" dediği için herkes susmuştu.

Ama tepkiler büyüyünce durum değişti.

Parti yönetiminde "İstifa" diyenler arttı.

ERDOĞAN’A YANLIŞ BİLGİ

"İstifa zorunlu" görüşünü savunan AKP’liler, Erdoğan’a yanlış bilgi verildiğini düşünüyorlar.

"Anayasanın 94. maddesi çok açık. ‘Seçim siyasi faaliyet değil’ diyerek komik duruma düştük. Vatandaş kabul etmiyor. İstanbul’u da, kritik illerdeki seçimleri de riske sokacağız. Zararın neresinden dönsek kâr. Bu tartışma hemen bitirilmeli" diyorlar.

AKP Meclis grubunda da güçlenen eğilim bu yönde.

ERDOĞAN-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni gelişmeler var.

Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım Erdoğan’la görüştü.

İstifa konusunda Erdoğan’ı ikna etti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yıldırımın istifa etmesinden kimin ne beklentisi var acaba..yeni başkanı yine meclis seçecek.. meclisin çoğunluğu kimde , akp--mhp de...
İşin doğrusu bu,bir ilçede dahi ilçe başkanı istifa ediyorsa ,meclis başkanı da istifa etmesi gerekir,kazansın kazanmasın,kuralı uymak gerekir.
Niye boyle bir onay alma ihtiyaci duydunuz sayin Binali bey ?
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