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  4. Çarpıcı olduğu kadar şaşırtıcı da olan Galaxy S22 iddiası!

Çarpıcı olduğu kadar şaşırtıcı da olan Galaxy S22 iddiası!

12.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung ilk ekran altı kamera deneyimini Galaxy Z Fold 3 ile birlikte yaşamıştı. Ancak iddialara göre, Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kamera özelliği Galaxy S22'de de olacak.

Çarpıcı olduğu kadar şaşırtıcı da olan Galaxy S22 iddiası!

Fold 3’ün iç ekran tarafındaki kamera, piksellerle örtülü bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Bu kameranın en büyük handikapı ise yalnızca 4MP’lik bir çözünürlüğe sahip olmasıydı. Görünen o ki Samsung bu dezavantajı ortadan kaldırmış durumda. En azından yayınlanan son raporlara göre Güney Koreli üretici 4MP’lik kamera yerine 10MP’lik kameraya geçiyor.

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Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkacak olan Galaxy S22 modellerinde ekran altı kameraya yer verileceği iddia edildi. Peki bu kamera kurulumları beklentileri ne derece karşılayacak?

GALAXY S22'NİN EKRAN ALTI KAMERA KURULUMU

Konu ile ilgili sızdırılan raporlarda şuna tanıklık ettik. S22 modellerinin ekranının altında 10MP’lik bir kamera kurulumu olacak. Bu kamera kurulumunun üzerindeki piksellerin yoğunluğu ise Z Fold 3’tekinden hallice olacak.

s22

Önceki raporlar Galaxy S22'de ekran altı kamera teknolojisinin olmayacağını gösteriyordu. Ancak gelen son iddia, bu konuda bizi oldukça şaşırttı. Yine de bu konuda kimin haklı olduğu belli değil.

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Ekran altı kamera teknolojisinin günden güne yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Şimdilik pazarda bu teknolojinin kullanıldığı model sayısı hayli kısıtlı. Fakat 2022 ile birlikte bu sayının artacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen 2023 yılında da ekran altı kamera teknolojisi orta segmentteki cihazlara da gelecektir. Yine de bekleyip göreceğiz. Zira bu teknolojinin kullanımı şimdilik istenilen verimi tam olarak sağlamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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