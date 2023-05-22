Çarpıcı 'xrProOS' sürprizi! Arkasında Apple'ın olduğu iddia ediliyor: Dikkat çeken 'Türkiye' detayı...

Apple tarafından tanıtılması beklenen AR/VR başlığı tekrar gündemde. MacRumors'un haberine göre WWDC'ye birkaç hafta kala, dikkat çeken bir 'xrProOS' gelişmesi yaşandı.
Haberde yer alan iddiaya göre; Apple, muhtemelen paravan bir şirket aracılığıyla geçen hafta 'xrProOS' ticari markası için başvuruda bulundu.
Haberde, Delaware merkezli "Deep Dive LLC" isimli paravan olduğu öne sürülen şirketin, Apple'ın SF Pro yazı tipinde stilize edilmiş "xrProOS" için 18 Mayıs'ta Arjantin, Türkiye ve Filipinler'de ticari marka başvurusunda bulunduğu ifadeleri yer aldı.
Aynı haberde söz konusu şirketin bu ayın başlarında Yeni Zelanda'da SF Pro yazi tipinde "xrOS" ticari markası için başvuruda bulunduğu ifadesi de bulundu.
Apple'ın, başlıklarla ilgili fikri mülkiyetini korumak için erken hareket etmesi nedeniyle her iki başvurunun da arkasında olması çok muhtemel.
Haberdeki iddialara göre;
Jamaika'dan genellikle Apple'ın gelecekteki ürünleriyle ilgili ticari markalar için ilk başvurduğu yer olarak bahsediliyor.
Çünkü ülkede aranabilir bir online ticari marka veritabanı bulunmuyor, bu da şirketin gizliliğini korumasına yardımcı oluyor.