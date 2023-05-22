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Çarpıcı 'xrProOS' sürprizi! Arkasında Apple'ın olduğu iddia ediliyor: Dikkat çeken 'Türkiye' detayı...

22.05.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'na (WWDC) birkaç hafta kaldı. Ancak buna rağmen, etkinlikte tanıtılacağı iddia edilen Apple imzalı AR/VR başlığı ile ilgili söylentiler tam gaz sürüyor. Şimdi ise dikkat çeken bir 'xrProOS' iddiası gündeme geldi. Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Çarpıcı 'xrProOS' sürprizi! Arkasında Apple'ın olduğu iddia ediliyor: Dikkat çeken 'Türkiye' detayı...

Apple tarafından tanıtılması beklenen AR/VR başlığı tekrar gündemde. MacRumors'un haberine göre WWDC'ye birkaç hafta kala, dikkat çeken bir 'xrProOS' gelişmesi yaşandı.

'xrProOS' TİCARİ MARKASI İÇİN BAŞVURU!

Haberde yer alan iddiaya göre; Apple, muhtemelen paravan bir şirket aracılığıyla geçen hafta 'xrProOS' ticari markası için başvuruda bulundu.

Haberde, Delaware merkezli "Deep Dive LLC" isimli paravan olduğu öne sürülen şirketin, Apple'ın SF Pro yazı tipinde stilize edilmiş "xrProOS" için 18 Mayıs'ta Arjantin, Türkiye ve Filipinler'de ticari marka başvurusunda bulunduğu ifadeleri yer aldı.

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Aynı haberde söz konusu şirketin bu ayın başlarında Yeni Zelanda'da SF Pro yazi tipinde "xrOS" ticari markası için başvuruda bulunduğu ifadesi de bulundu.

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Apple'ın, başlıklarla ilgili fikri mülkiyetini korumak için erken hareket etmesi nedeniyle her iki başvurunun da arkasında olması çok muhtemel.

Haberdeki iddialara göre;

  • Deep Dive LLC ayrıca 18 Mayıs'ta Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta xrProOS için başvuruda bulundu, ancak SF Pro stilini kullanmadı.
  • Kayıtlara göre şirket, ticari marka için ilk olarak 27 Nisan'da Jamaika'da başvuruda bulundu.

Jamaika'dan genellikle Apple'ın gelecekteki ürünleriyle ilgili ticari markalar için ilk başvurduğu yer olarak bahsediliyor.

Çünkü ülkede aranabilir bir online ticari marka veritabanı bulunmuyor, bu da şirketin gizliliğini korumasına yardımcı oluyor.

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