Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi

Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman’ın (35) kullandığı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALDIRIŞ ETMEDEN CİPİYLE İLGİLENDİ

Asim Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı. Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. (DHA)

