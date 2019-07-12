CarrefourSA'dan 26 yıllık deneyimle kurban satışı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 26 yıldır hijyenik ve modern koşullarda kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile vekaleten kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de carrefoursa.com adresinden ve CarrefourSA online market uygulamasından sipariş almaya başlıyor.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 26 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hem canlı hayvan satışı hem de vekaleten kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.

CarrefourSA’da bu yıl da Vekaleten; Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç Kurban Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

Vekaleten Kurban paketini bayramın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre, en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1395 TL’den satılıyor.

Bu bedel ayda 155 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor. Vekaleten Kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca yüzde 10 indirim sağlanıyor. Paket bedeli 1256 TL olurken, aylık 139,56 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor.