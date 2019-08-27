Carrie Lam: “Hong Kong’da şiddet ciddileşiyor ama hükümet kontrol sahibi”

Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar şiddetlenerek devam ederken Hong Kong Lideri Carrie Lam, hükümetin kontrolü kaybetmediğini söyledi. Çin Savunma Bakanlığı ise Hong Kong’da terörist eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Hong Kong’da aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar son haftalarda şiddetlenirken, bu sabah düzenlediği haftalık basın toplantısında son olayları değerlendiren Hong Kong lideri Carrie Lam, olayların gittikçe ciddileştiğini farkında olduklarını ama hükümetin krizle ilgilenme konusunda kontrol sahibi olduğunu söyledi.

“Hong Kong’da devam eden kaotik duruma bir son vermek istiyoruz”

Hong Kong’un Pekin destekli lideri Lam, protestocuların temel taleplerinden biri olan “krizle ilgili bağımsız bir soruşturma açılmasının” zamanı henüz gelmese de diyalog için bir platform oluşturmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Lam, hükümetinin kontrolünü kaybettiğine inanmadığını belirterek, “Farklı insanlarla iletişim kurarak toplumsal uzlaşmaya hazırlanmalıyız. Hong Kong’da devam eden kaotik duruma bir son vermek istiyoruz” dedi.