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Çarşı pazar Bulgar turistten geçilmiyor! 'Bir daha bu fırsatı bulamazlar, komşuyuz burada'

16.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'den iğneden ipliğe, ilaçtan kıyafete kadar bütün ihtiyaçlarını alıp ülkelerine dönen Bulgarlar bu kez Kırklareli'ye de gelmeye başladı. Pazarcı esnafı Cüneyt Akıncıoğlu, Pazarımızdan en çok giyim alıyorlar, öz ihtiyaçlarını karşılıyorlar, deterjan alıyorlar. Kırklareli'mizin meşhur yiyeceklerini alıyorlar. Gelsinler, alışverişleri yapsınlar. Bir daha bu fırsatı bulamazlar'' ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf da, ''Komşuyuz burada, gelsinler alışveriş yapsınlar'' dedi.

Çarşı pazar Bulgar turistten geçilmiyor! 'Bir daha bu fırsatı bulamazlar, komşuyuz burada'

Euro yükselişini sürdürürken, Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan halk Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı. Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu. Şehrin hemen hemen her noktasında Bulgaristan plakalı araçlar olduğu görüldü.

Pazar Esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların Kırklareli’de iyi alışveriş yaptığını belirterek, ”Bulgarlar geliyor pazarlık yapmaya, esnaf mutlu. Balık alıyorlar, sebze meyve alıyorlar, iyi alışveriş yapıyorlar. Komşuyuz burada, gelsinler alışveriş yapsınlar” dedi.

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''BİR DAHA BU FIRSATI BULAMAZLAR''

Bulgarlara Bulgarca yazılar ile pazarda neler olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Cüneyt Akıncıoğlu, “Pazarımızda yazılarım ile Bulgarlara nelerin olduğunu; büyük, küçük bedenlerin bulunduğunu her esnaf belirtiyor. Pazarımızdan en çok giyim alıyorlar, öz ihtiyaçlarını karşılıyorlar, deterjan alıyorlar. Kırklareli'mizin meşhur yiyeceklerini alıyorlar” diye konuştu.

Bulgarların alışveriş için Kırklareli’ne gelmelerini isteyen Akıncıoğlu, “Gelsinler, alışverişleri yapsınlar. Bir daha bu fırsatı bulamazlar” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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