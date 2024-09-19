HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail ve Hizbullah gerilimini dünya yakından izliyor! ABD'den karar: Ertelendi

İsrail ve Hizbullah gerilimini dünya yakından izliyor! ABD'den karar: Ertelendi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.09.2024 20:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Son olarak bugün Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'savaş ilanı' açıklaması geldi. Yaşanan gelişmelerden sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22 Eylül'de İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

İsrail ve Hizbullah gerilimini dünya yakından izliyor! ABD'den karar: Ertelendi

İsrail basınında yayımlanan haberde, Austin'in ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Austin'in ziyaretinin Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması nedeniyle İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

thumbs_b_c_b88d911e4f43c1d4f58fb9d0948127d7

ABD Savunma Bakanı Austin'in Hizbullah ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirilmişti.

İsrail'den Hizbullah'a yeni saldırı! Nasrallah'tan ilk açıklama: 'Bu bir savaş ilanıdır' İsrail'den Hizbullah'a yeni saldırı! Nasrallah'tan ilk açıklama: 'Bu bir savaş ilanıdır'

LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah abd
En Çok Okunan Haberler
%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

Toprağa gömülü bulunan kemik parçaları, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı!

Toprağa gömülü bulunan kemik parçaları, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.