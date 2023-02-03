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  4. 'Casus balon' iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı! O ziyaret ertelendi

'Casus balon' iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı! O ziyaret ertelendi

03.02.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.

'Casus balon' iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı! O ziyaret ertelendi

ABD-Çin arasında casus balon gerilimi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi. Erteleme sebebinin Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesi olduğu açıklandı.

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Çin abd

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