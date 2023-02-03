'Casus balon' iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı! O ziyaret ertelendi

ABD-Çin arasında casus balon gerilimi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi. Erteleme sebebinin Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesi olduğu açıklandı.
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