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Casus balon nedir? Çin casus balonu sonrası ABD ve PENTAGON'dan peş peşe UFO açıklamaları! F-35 uçakları UFO vurdu!

13.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casus balon ile ilgili haberler Pentagon'un F-35 uçakları ile UFO (tanımlanamayan uçan nesne) vurulduğunu duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi. Çin casus balonu sonrası Pentagon'dan UFO açıklamaları yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Casus balon nedir? İşte Çin casus balonu sonrası Pentagon'dan yapılan UFO açıklamaları...

Casus balon nedir? Çin casus balonu sonrası ABD ve PENTAGON'dan peş peşe UFO açıklamaları! F-35 uçakları UFO vurdu!

Casus balon ile ilgili haberler basında yer alan haberler ile sosyal medyada yapılan UFO paylaşımları sonrası yeniden gündeme geldi. ABD'den son bir aydır gökyüzüyle ilgili çeşitli haberler gelemeye devam ediyor. Çin'in casus balonu krizinden sonra UFO açıklamasında bulunuldu. İşte UFO açıklaması ve casus balon ile ilgili merak edilenler...

CASUS BALON NEDİR, NE İŞE YARAR?

Casus balon başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır. Rüzgarla taşınan casus balonunun altında kamera gibi casusluk ekipmanı bulunuyor. Balona takılan ekipman, radar içerebiliyor ve güneş enerjisiyle çalışabiliyor

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UFO GERÇEK Mİ?

UFO ile ilgili Amerika'dan son bir aydır çeşitli haberler geliyor. Çin'in casus balonu krizinden sonra UFO açıklamaları da art arda geldi.

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PENTAGON'DAN 'UFO' AÇIKLAMASI

Pentagon'dan UFO açıklaması geldi.

UFO ile ilgili ABD basının yer alan haberlere göre; “ABD Ordusu, Huron Gölü üzerinde bir "UFO" düşürdü - Nesne sekizgen şeklindeydi ve 20.000 fit yükseklikteydi ve ticari uçaklar için tehlike oluşturuyordu.”

ABD, tanımlanamayan bir uçan cismi savaş uçaklarıyla düşürdüğünü açıkladı.

Gelen son dakika açıklaması sonrasında ülkede teyakkuz hali yaşanıyor.

ABD'DE SON GÜNDE UÇAN CİSİM DÜŞÜRÜLDÜ

Bu duyuru ile birlikte ABD, son 8 gün içerisinde 4 adet uçan cismi (UFO) düşürdüğünü açıkladı.

Bunlar:

  • Çin’e ait casus balon

  • Alaska karasuları üzerinde bir cisim

  • Kanada üzerinde bir cisim

  • Huron Gölü üzerinde bir cisim

UFO ABD-F 16' SI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan açıklamada tanımlamayan cismin Joe Biden’ın emriyle AIM-9X Sidewinder füzesi kullanılarak bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Düşürülen cismin askeri bölgelere yakın noktada uçtuğu ve tehdit oluşturabileceği için düşürüldüğü vurgulandı.

ELON MUSK'TAN UFO PAYLAŞIMI

UFO ile ilgili bir paylaşım da ABD'li girişimci Elon Musk'tan geldi.

Elon Musk esprili 'UFO' paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Endişelenmeyin, sadece birkaç arkadaşım uğradı..."

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