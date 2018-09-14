Çatak'a 10 milyon liralık yatırım

Çatak Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi (ADEM), sanat merkezi, çok amaçlı salon ve mesire alanı, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı.

İlçenin en ücra köşesindeki mahallelerini de hizmetle buluşturan Çatak Belediyesi, gençler için spor kulüpleri ve kültür merkezleri kurarak, onları terör örgütünün tuzaklarından kurtarıyor.

Çatak Belediyesince bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirilen projelerle ilçe halkına en iyi hizmet sunulmaya çalışılıyor.

Tören, ilçe girişinde kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da katıldı.

Törende konuşan Akgül, hem rafting yarışmalarının hem de tamamlanan projelerin açılışını yapmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Çatak'ta gençlere spor imkanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Akgül, şöyle dedi:

"Bugün burada hem rafting yarışmalarının açılışını hem de yatırım açılışlarını birlikte yapıyoruz. Burası birçok öğrencinin aynı anda müzik ve resim kursu alacağı bir merkez olacak. Çatak sporda olduğu gibi sanatta da kendini gösterme imkanı bulacaktır. Gelecekte ulusal ve uluslararası sanatçıların ilçemizden çıkması için biz altyapıyı oluşturduk. Çatak Belediyespor'u kurduk ve burada sporcular yetiştireceğiz. Gelecekte belki de milli sporcular ilçemizden çıkmış olacak. Bizim görevimiz altyapıyı oluşturmak bundan sonrası Çataklılara kaldı. İnşallah onlar da iyi değerlendirirse güzel yerlere gelirler."

Çatak'ın çehresini değiştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Akgül, 10 milyonluk yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.