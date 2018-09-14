Çatak'a 10 milyon liralık yatırım

Van'ın Çatak ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi (ADEM), sanat merkezi, çok amaçlı salon ve mesire alanı hizmete girdi.
Bozulmayan doğası, ceviz bahçeleri, balı ve alabalık tesisleriyle bilinen Çatak ilçesi, belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından yıllardır mahrum kaldığı hizmetlere de kavuştu.
Çatak Belediyesince bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirilen projelerle ilçe halkına en iyi hizmet sunulmaya çalışılıyor.
İlçenin en ücra köşesindeki mahallelerini de hizmetle buluşturan Çatak Belediyesi, gençler için spor kulüpleri ve kültür merkezleri kurarak, onları terör örgütünün tuzaklarından kurtarıyor.
- "Çatak'ın güzellikleriyle hatırlanmasını istiyoruz"
Çatak Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi (ADEM), sanat merkezi, çok amaçlı salon ve mesire alanı, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı.
Tören, ilçe girişinde kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da katıldı.
Törende konuşan Akgül, hem rafting yarışmalarının hem de tamamlanan projelerin açılışını yapmak amacıyla toplandıklarını belirtti.
Çatak'ta gençlere spor imkanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Akgül, şöyle dedi:
"Bugün burada hem rafting yarışmalarının açılışını hem de yatırım açılışlarını birlikte yapıyoruz. Burası birçok öğrencinin aynı anda müzik ve resim kursu alacağı bir merkez olacak. Çatak sporda olduğu gibi sanatta da kendini gösterme imkanı bulacaktır. Gelecekte ulusal ve uluslararası sanatçıların ilçemizden çıkması için biz altyapıyı oluşturduk. Çatak Belediyespor'u kurduk ve burada sporcular yetiştireceğiz. Gelecekte belki de milli sporcular ilçemizden çıkmış olacak. Bizim görevimiz altyapıyı oluşturmak bundan sonrası Çataklılara kaldı. İnşallah onlar da iyi değerlendirirse güzel yerlere gelirler."
Çatak'ın çehresini değiştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Akgül, 10 milyonluk yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.
İlçede jandarmanın eğitim amaçlı kullandığı 28 dönümlük alanın belediyeye tahsisinin ardından projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çatak'ın artık terörle anılmasını istemiyoruz, terörle anılan bir ilçenin artık farklılıklarıyla anılmasını istedik ve golf sporu için proje yaptık. Rafting, Türkiye'de Çatak'ın bilinirliğini artırdı ama golf sporuyla bunu biraz daha artıracağız. Biz bu tarz faaliyetlerle anılmak istiyoruz, terörle anılmak istemiyoruz. Çatak'ın güzellikleriyle hatırlanmasını istiyoruz. Terör ülkemizde etkisini yitirmeye başladı inşallah en kısa sürede tamamen biter. Burada vatandaşın desteği önemli, güvenlik güçlerimiz özveriyle görevlerini yapıyorlar ama bunun tamamen sonlanması vatandaşın desteğiyle olacak."
Yürüyüş alanları, parklar, sosyal tesisler gibi birçok yeniliğin yer aldığı projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akgül, "Çatak’ta yeni bir yaşam alanı oluştu ve ilçe modern şehir kimliğine kavuşmuş oldu. Bilgi yolu üzerinde bulunan yeni mesire alanı tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çatak'a her alanda değişim ve gelişimi yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tören, kurdele kesiminin ardından sona erdi.
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