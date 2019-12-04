Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi

Trafiğe kapatılan yola "Bu yol Yargıtayın 2019/10487 sayılı kararı gereğince trafiğe kapatılmıştır. Alternatif yolları kullanınız." tabelası asılarak, yolun önüne uyarıcı trafik lambaları, kenarına da esnek şerit ayırıcılar ile "girişi olmayan yol" levhası yerleştirildi.

Ziya Seçilir de 11 senedir söz konusu yolu kullandığını söyledi. Mülk sahibinin davayı kazandığını anlatan Seçilir, asfaltın söküldüğü yoldan geçerken araçlarının hasar gördüğünü savundu.

Sefa Çelik ise yolu uzun süredir kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yolumuz ilk yapıldığında asfalttı, çok güzeldi. Bir gecede yolun bir kısmını söktüler. Sonra bizim için kötü süreç başladı. Çok kötü olduğu için araçlarımız cip veya arazi aracı olmazsa gidemiyorsunuz, yol o kadar kötüydü. Yetkililere teşekkür ediyorum, yolu toparladılar, şimdi daha iyi."

