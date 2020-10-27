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Çatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Çatıda tehlikeli oyun! Yürekler ağza geldi

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun çatıda ilerlemesi üzerine o anları görüntüleyen bir vatandaşın, "Ne yapıyor bu" dediği duyuluyor. Bir süre çatıda oyalanan çocuk daha sonra içeri girdi.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Öte yandan, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta kazaya davetiye çıkardı. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiç bir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürdü.

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Kaynak: DHA

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