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Çatısını tamir etmek istedi! Lodosta hayatını kaybetti

29.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de oturduğu binanın çatısını oğluyla birlikte onaran Huriye Pulur, karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Pulur'un kızı Nebahat Gürün, "Annem, bugün ağabeyime 'rüzgar var çatının açık kalan yerini kapatalım' demiş. Ağabeyim de 'tamam ben yaparım sen gelme' demiş. Ancak annem ağabeyimin peşinden çıkıyor. Tam o esnada karşı binadan rüzgarın etkisiyle kopan kalas parçası annemin başına isabet ediyor." dedi.

Çatısını tamir etmek istedi! Lodosta hayatını kaybetti

Olay, saat 14. 00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. 72 yaşındaki Huriye Pulur, oğluyla birlikte kuvvetli lodos nedeniyle oturduğu binanın çatısını onarmak için en üst kata çıktı. Bu sırada karşı binadan kopan kalas parçası Huriye Pulur'un başına isabet etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Huriye Pulur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Pulur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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"BİR BAKTIM ANNEM YERDE KANLAR İÇİNDE YATIYOR"

Huriye Pulur'un kızı Nebahat Gürün, "Annem, bugün ağabeyime 'rüzgar var çatının açık kalan yerini kapatalım' demiş. Ağabeyim de 'tamam ben yaparım sen gelme' demiş. Ancak annem ağabeyimin peşinden çıkıyor. Tam o esnada karşı binadan rüzgarın etkisiyle kalas parçası annemin başına isabet ediyor. Ses oldu ben de sese çıktım. Bir baktım annem yerde yatıyor, kanlar içinde. Ambulansı aradık, ancak ambulans yok. Baya bir ambulans bekledik. Yeğenlerim sağlıkçı olduğu için o sırada anneme kalp masajı yaptılar. Ambulans zamanında geleydi annem belki de kurtulacaktı. Annem dün akşam torunlarını parka götürdü oynattı" dedi.

Huriye Pulur'un geliniyse, "Ambulansı ve muhtarı aradım. Sokağa çıktım deli gibi sağa sola koştum. Ambulans gelecek sandım ancak gelmedi" diye konuştu. (DHA)

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