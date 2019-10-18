HABER

"Çatışmalar büyük çoğunlukla durdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi: - "(Türkiye'nin operasyonları 120 saatliğine askıya alması) Çatışmalar büyük çoğunlukla durdu. Her şeyin tamamen durması biraz zaman alabilir. Bu tür durumlarda çatışmaların tamamen bitmesinin zaman alması normaldir"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD ile Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı'nın 120 saatliğine askıya alınmasına dair anlaşma kapsamında çatışmaların büyük çoğunlukla durduğunu açıkladı.

ABD ile Türkiye'nin dün vardığı anlaşmanın ihlal edildiği iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Çatışmalar büyük çoğunlukla durdu. Her şeyin tamamen durması biraz zaman alabilir. Bu tür durumlarda çatışmaların tamamen bitmesinin zaman alması normaldir." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Oktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulunduOktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu
Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye YPG

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.