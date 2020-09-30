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Çatışmalarda son dakika gelişmesi! Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 08:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede çatışmalar şiddetini artırırken Reuters; Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandıracak görüşmelere başlamayı reddettiğini duyurdu.

Çatışmalarda son dakika gelişmesi! Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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REUTERS: GÖRÜŞMEYE BAŞLAMAYI REDDETTİLER

Öte yandan Reuters; Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandıracak görüşmelere başlamayı reddettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu.

(AA)

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