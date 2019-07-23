HABER

Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Çatışmalardan kaçan 40 binden fazla Kamerunlu Nijerya'ya sığındı

Kamerun'un Anglofon bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 40 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı açıklamada, İngilizce konuşulan bölgede 2016'dan bu yana devam eden şiddet olayları sonucu 40 binden fazla kişinin Nijerya'ya sığındığını belirtti.

Bölgede en az 1,3 milyon kişinin insani yardıma muhtaç kaldığına işaret eden Haq, "Durum insan hakları ve ihlalleri açısından önemli bir konu olmaya devam ediyor." dedi.

Farhan Haq, son bir haftada yaşanan çatışmalarda bir çok kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce evin de kundaklandığını söyledi.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun Hükümeti'nin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce kişi etkilenmişti.

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne coşkulu kutlama (2)
Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”Bakan Pakdemirli: “Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konu tarım ve hayvancılık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anglofon bölgesi Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq Kamerun mülteci nijerya

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.