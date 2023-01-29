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Çatışmaların seyrini değiştirecek! İHA ve SİHA'lardan sonra Avcı Kurt... Dünya benzerlerini üretmeye çalışırken ilk atış testini başarıyla geçti!

29.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma sanayiinin gözdeleri İHA ve SİHA'lardan sonra yerli teknolojide göze çarpan son ürün Avcı Kurt oldu. Dünyada da benzerleri üretilmeye çalışan Avcı Kurt, ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Güvenlik güçlerinin girmesi riskli olan yerlere Avcı Kurt önceden girerek keşif yapıyor ve hedefi lazer işaretlemeyle belirliyor.

Çatışmaların seyrini değiştirecek! İHA ve SİHA'lardan sonra Avcı Kurt... Dünya benzerlerini üretmeye çalışırken ilk atış testini başarıyla geçti!

Avcı Kurt postunu giydi; yürüyor, koşuyor, sürünüyor, ateş ederek hedefi tam 12'den vuruyor. Gizlenme yeteneğine de sahip olan Avcı Kurt, SİHA'lar için lazer işaretleme yapabiliyor.

GELİŞTİRİLMESİ 1 YIL SÜRDÜ

Dünya benzerlerini üretmeye çalışırken Avcı Kurt'u Türk mühendisler tasarlayıp silahlandırdı. Uzaktan kumandayla kontrol edilen robot 1 yılda geliştirildi.

ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ

İlk atış testini başarıyla geçen, 2 km atış menziline sahip olan robot; ATV Haber'de yer alan habere göre sürünme, koşma ve gizlenme yeteneğine sahip. Ayrıca SİHA’lar için lazer işaretleme yapabilecek.

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"DÜŞMAN UNSURLARININ İLGİSİNİ ÇEKMEDEN GÖREV YAPABİLECEK"

Avcı Kurt'un güvenlik güçlerinin girmesinde risk teşkil eden bölgelerde operasyonel kabiliyet kazandırmak üzere geliştirilen bir ürün olduğuna değinen Güdüm ve İnsansız Sistemler Proje Koordinatörü Rafer Eroğlu, "Düşman unsurlarının ilgisini çekmeden görev yapacak hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

HEDEFİNİ ADIM ADIM TAKİP EDİYOR

Avcı Kurt, üzerine yerleştirilen kamera sistemiyle, personelin girmesi riskli olan yerlere önceden girerek keşif yapıyor ve hedefi de lazer işaretlemeyle belirliyor. Gündüz gündüz görüş kamerasıyla, gece de termal görüş kamerasıyla hedefi adım adım takip ediyor.

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"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ KENDİLERİNİ RİSKE ATMADAN ÇATIŞMAYI YERİNE GETİREBİLECEK"

Eroğlu, "Avcı Kurtların bir kısmı keşif-gözetleme görevi icra ederken bir kısmı da üzerindeki silahla bölgeyi baskı altına alabilecek. "Güvenlik güçlerimiz kendilerini riske atmadan çatışma bölgesine Avcı Kurtları göndererek o bölgede çatışmayı yerine getirebilecekler" diyor.

Avcı Kurt hedef menziline göre ağır ve hafif silahlarla göreve çıkabilme kabiliyetine de sahip.

SÜRÜ KABİLİYETİ KAZANACAK

Şirket hedeflerini de büyüttü; şimdi sırada Avcı Kurt'a sürü kabiliyeti kazandırmak var.

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