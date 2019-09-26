Çatıya çıktı, kendini yakıp aşağı atmakla tehdit etti

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde bir bidon benzinle çalıştığı inşaatın çatısına çıkan V.C. (56), alacağı olan 14 bin 250 TL'nin ödenmemesi halinde kendini yakıp aşağı atacağı tehdidinde bulundu. V.C., kaymakamın yardım edeceği sözü üzerine yaklaşık 3 saat sonra ikna olup, eyleminden vazgeçti.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu (MYO) inşaatının dördüncü katına çıkan V.C. adlı inşaat işçisi, saat 09.00 sıralarında Bucak İtfaiye Müdürlüğü'nü telefonla arayıp, kendini yakmak istediği ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatın dördüncü katında elinde benzin bidonuyla duran V.C., çalıştığı müteahhitten alacağı olduğunu söylediği 14 bin 250 TL'nin ödenmemesi halinde kendini yakarak, aşağı atacağını söyledi. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede önlem alırken, polis de V.C.'yi ikna etmek için uğraştı.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

V.C.'nin, polislerin uzun uğraşlarına rağmen eyleminden vazgeçmemesi üzerine olay yerine Kaymakam Erol Tanrıkulu ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede geldi. Kaymakam Tanrıkulu da uzun süre işçiyi çatıdan indirmek için çaba gösterdi ve alacağının ödenmesi için yardımcı olacağı sözünü verdi. Buna rağmen V.C. ikna olmadı.

3 SAAT SONRA İKNA OLDU

Kaymakam Tanrıkulu olay yerinden ayrılırken, devreye Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede girdi. Emniyet Müdürü Bede, "Kaymakam alacağınızın ödenmesi için size söz verdi. Canınıza kıysanız elinize bir şey geçmeyecek. Kendinizi yakma ve atma girişiminden vazgeçerseniz sizi doğru kaymakamın yanına götüreceğim. Size devlet olarak o yardım edecek" dedi. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat sonra ikna olan V.C., elindeki bidonu bırakıp polise teslim oldu.

KAYMAKAMLA GÖRÜŞTÜ

Polis eşliğinde çatıdan inen V.C., sağlık ekiplerince yapılan muayene ve kontrol sonrası Bucak Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede ile kaymakamlığa götürüldü. Kaymakam Erol Tanrıkulu, inşaat işçisi V.C.'ye alacaklarının tahsili için yardımcı olacağı ve sosyal yardımlaşma fonundan bir miktar destek olunacağı sözünü verdi.