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Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:12 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ MİLLİ DAVAMIZIN FAYDASINADIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, gün boyu Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde halka hitap etti.

Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ MİLLİ DAVAMIZIN FAYDASINADIR'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da, gün boyu Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde halka hitap etti. Akseki ilçesindeki sinema salonunu dolduran kalabalığa seslenen Bakan Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'yla daha güçlü hale gediklerini ve terörle mücadele güçlerinin arttığını söyledi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zorluklar, tehditler ve terör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesi ancak teröristlerin ve bize karşı hain planlar yapanların zararına olur. Milli davamıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın faydasınadır. Çok büyük sorumluluklarımız var. O yüzden 'cumhur ittifakı'nı kurduk" dedi.
AK Parti ve MHP tarafından İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge de değinen Çavuşoğlu, "Rekor üstüne rekor kırıyoruz. Ne coşku ne kalabalık. Artık meydanlara sığmıyoruz. Bu gücümüzü görenler ne yapıyor? Onlar da ittifak kuruyor. Biz halkla milletle ittifak kurduk. 'Zillet ittifakı' kimle ittifak kurdu? Aksekililer, siz söyleyin. İşte siz de dediniz, PKK ile ittifak kurdu bunlar. Neden kurdunuz bu ittifakı? Millet düşmanlığı mı, Türkiye düşmanlığı mı, AK Parti, MHP düşmanlığı mı? Öyle ya PKK, Türkiye düşmanıdır" diye konuştu.
'EN BÜYÜK DERSİ CHP TABANI VERECEK'
İYİ Parti'nin 'milliyetçi parti' olarak nitelendirilmesini eleştiren Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz seçimde milliyetçi geçinen o parti de bugün o ittifakın içinde. İki oy uğruna yıllardır savunduğunuz değerleri ayaklar altına nasıl alıyorsunuz? Öyle bir ders vereceğiz ki bunlardan dışarıdaki güçler de nasibini alacak. Bu seçim çok kritik bir seçim olacak" dedi.
Yerel seçimde 'millet ittifakı'nın büyük ders alacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim CHP'lilerin vatan sevgisinden şüphemiz yok ama oy verdikleri partiye soruyoruz. Bunlar el ele oldukları PKK'ya 'terör örgütü' diyemiyorlar. PKK, Türkiye için bir tehdittir ve beka sorunudur. Saadet Partisi Adıyaman'da PKK ile ittifak yapıyor. Onlara ne oldu, bu ittifakın içine girdiler? Millet öyle bir ders verecek ki bunlara. En büyük dersi de CHP tabanı verecek" diye konuştu.
CHP'li belediyelerde proje üretilemediğini savunan Bakan Çavuşoğlu, "Ben çobanlık da yaptım, bunlara 2 kuzu emanet etsen 1'ini kaybeder, öbürünü de kurda kaptırırlar. Keçi demiyorum; keçiyi gütmek zordur, kuzuyu bile güdemezler" dedi.

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Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (3)

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